Icardi, che bordata: “Non è forte, vi spiego qual è il suo problema”

Mauro Icardi continua a tenere banco in ottica calciomercato Inter. In prestito al Paris Saint-Germain, l’attaccante argentino è vittima di pesanti critiche.

Dopo un ottimo avvio di stagione con 9 gol nelle prime 11 presenze in Ligue 1 cui vanno aggiunti i 5 segnati nelle sei gare di Champions League, Mauro Icardi sembra essersi un po’ inceppato. L’attaccante argentino è ancora a caccia della sua prima rete in campionato del 2020. Tre gare di fila a secco nonostante fosse sempre titolare (con il Paris Saint-Germain che è riuscito comunque a mettere a segno nove gol, ndr) con Tuchel che poi lo ha sostituito nei minuti finali. L’Inter è sempre vigile sulla situazione del suo ex capitano, essendo ancora proprietaria del suo cartellino: la speranza del club nerazzurro è che i francesi paghino i 70 milioni di euro per il riscatto, ma oggi si parlato anche di un clamoroso scambio con il Milan tra Icardi e Donnarumma. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, il punto sugli infortunati: Conte cambia modulo!

Psg, Dugarry in tackle su Icardi: “Tocca 10-15 palloni a partita”

Un calo di rendimento che ha portato a pesanti critiche da parte di un ex centravanti del Psg. “Icardi non è forte, perché ha bisogno di avere intorno giocatori forti – ha dichiarato Dugarry ai microfoni di ‘RMC Sport’ – Quando Mbappe non è in forma, Di Maria non in forma e Neymar preferisce passare la palla più al suo amico Mbappe che ad Icardi, le cose si complicano. E’ una cosa abbastanza inquietante. Avevo visto tante potenzialità in questo ragazzo. A inizio stagione giocava bene e ho pensato che fosse tecnicamente un gradino sopra Cavani. Ma lui tocca solo 10 o 15 palle a partita… Va trovata una soluzione. Il suo problema più grande è Di Maria che non è al top e di solito è quello che gli passa più palloni”.

LEGGI ANCHE >>> Blitz Inter, derby con il Milan per un bianconero