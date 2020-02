Barella: doppio riconoscimento agli Italian Sport Award

Inter, ai prossimi Italian Sport Award saranno premiati tre calciatori nerazzurri: Nicolò Barella, Sebastiano Esposito e Cristiano Biraghi. Per l’ex Cagliari premio doppio: miglior giovane e inserito anche nella top 11.

INTER BARELLA ESPOSITO BIRAGHI TOP/ Si svolgeranno a Castellammare di Stabia gli Italian Sport Award. Questa manifestazione è giunta alla sua nona edizione e riguarderà lo scorso campionato 2018/19. Giovedì scorso, presso la Sala Consiliare di Castellammare, si è svolta la presentazione ufficiale. Tra i giocatori premiati ci saranno anche Nicolò Barella e Sebastiano Esposito e queste sono le motivazioni: per quanto riguarda l’ex giocatore del Cagliari, il premio va come miglior giovane dello scorso campionato, mentre per quanto riguarda l’attaccante, che tra l’altro è originario proprio del comune in provincia di Napoli, il riconoscimento va come miglior esordiente.

CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, appello all’Inter: ‘Riprendetemi subito!’

Inoltre nella top 11, sono presenti anche Cristiano Biraghi e nuovamente Nicolò Barella. Una soddisfazione anche per l’ex allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, che è stato scelto come miglior tecnico dello scorso campionato.