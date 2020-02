Udinese-Inter 0-2 | Lukaku: “Anche a San Siro faccio la differenza”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le parole di Romelu Lukaku dopo la doppietta che trascinato i nerazzurri al successo sul campo dell’Udinese

“Sapevamo che non sarebbe stata facile, però nella ripresa abbiamo fatto bene segnando due gol”. Così Romelu Lukaku dopo la vittoria contro l’Udinese conquistata dall’Inter grazie proprio a una doppietta del centravanti belga. “Scudetto? Con Juventus e Lazio è una bella sfida, per noi è importante rimanere lì in alta classifica – ha risposto il bomber nerazzurro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – La settimana prossima abbiamo il Milan che sta facendo bene, adesso speriamo di continuare così. Se io sono il leader? No, voglio solo fare bene per aiutare i miei compagni. E’ importante che la squadra si senta bene con me, così posso dare fiducia – ha sottolineato Lukaku, che quest’anno ha totalizzato già 20 gol di cui 11 fuori casa – Segno tanto in trasferta, ma anche a ‘San Siro’ faccio la differenza”.

