Calciomercato Inter: “Ultimo tentativo” | Juve e Chelsea vigilano

Il calciomercato Inter è già proiettato alla prossima estate. Marotta lavora ad un colpo a costo zero, ma attenzione alla Juventus e al Chelsea.

Il calciomercato non dorme mai. Chiusa venerdì la sessione invernale, per i direttori sportivi è già tempo di proiettarsi alla prossima estate. Dal primo febbraio è possibile far firmare un contratto ai calciatori in scadenza a giugno per la prossima stagione ed i top club si stanno muovendo per accaparrarsi subito i big che si svincolano al termine di questa stagione. Sin dai tempi della Juventus, Beppe Marotta è sempre molto attento alle occasioni che si possono venire a creare. Negli ultimi anni l’Inter ha più volte preso giocatori a parametro zero: il più recente è stato Godin, ma come non ricordare De Vrij e Asamoah, oppure Banega, fino a Padelli che ieri ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia nerazzurra. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Tra gli obiettivi a costo zero della prossima estate per i nerazzurri c’è sicuramente Dries Mertens. L’attaccante è in scadenza con il Napoli e l’Inter medita di formare una coppia tutta belga con Lukaku. Sul tema è intervenuto il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato: “Non so quando, ma comunque a breve, il presidente De Laurentiis farà un ultimo tentativo per convincerlo a rinnovare il contratto – ha detto a ‘calcionapoli24’ – L’offerta più recente degli azzurri è di 4 milioni di euro a stagione più uno come premio alla firma, ma si punta a fare di meglio. Mertens ha detto al suo entourage di raccogliere tutte le offerte per poterle poi valutare: il suo obiettivo è arrivare a 7 milioni forte del fatto che non c’è da pagare il cartellino. La Roma a quelle cifre è fuori: si prevede una corsa a tre con Inter, Juventus e Chelsea“.

