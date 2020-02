Europa League, la lista UFFICIALE | Inter, esclusione eccellente

Le ultime Inter news si focalizzano sulla lista Uefa per la fase a eliminazione diretta di Europa League. Conte ha dovuto escludere un giocatore.

L’Inter ha consegnato oggi la lista Uefa per la fase a eliminazione diretta di Europa League che vedrà i nerazzurri impegnati nei sedicesimi di finale contro il Ludogorets. Gara di andata il 20 febbraio in Bulgaria e ritorno una settimana dopo a ‘San Siro’. Rispetto alla lista Champions dello scorso settembre ci sono quattro novità legate al calciomercato ma non solo. L’elenco principale dei giocatori scende da 23 a 22, mentre quello dei giovani sale da 5 a 6.

Saranno a disposizione per le gare europee i tre nuovi acquisti dalla Premier: Ashley Young, Victor Moses e Christian Eriksen. Escono invece i giocatori ceduti: Matteo Politano, Valentino Lazaro e Federico Dimarco. Ma non solo: mister Conte è stato costretto a tener fuori anche un ‘big’. Si tratta di Kwadwo Asamoah, tornato ieri in panchina contro l’Udinese ma ancora lontano dalla forma migliore. Al suo posto dentro il giovanissimo Gianelli.

LISTA A: 1 Samir Handanovic, 2 Diego Godin, 5 Roberto Gagliardini, 6 Stefan de Vrij, 7 Alexis Sanchez, 8 Matias Vecino, 9 Romelu Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 11 Victor Moses, 12 Stefano Sensi, 13 Andrea Ranocchia, 15 Ashley Young, 20 Borja Valero, 23 Nicolò Barella​​​​​​, 24 Christian Eriksen, 27 Daniele Padelli, 33 Danilo D’Ambrosio, 34 Cristiano Biraghi, 37 Milan Skriniar, 77 Marcelo Brozovic, 87 Antonio Candreva, 95 Alessandro Bastoni

LISTA B: 30 Sebastiano Esposito, 31 Lorenzo Pirola, 35 Filip Stankovic, 36 Thomas Schirò, 38 Giacomo Pozzer, 41 Jacopo Gianelli

