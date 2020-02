Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’idea di un possibile clamoroso scambio con il Napoli di Aurelio De Laurentiis

Nel prossimo calciomercato estivo uno degli obiettivi della dirigenza nerazzurra sarà l’acquisto di un altro grande centrocampista con caratteristiche più ‘fisiche’ rispetto ad Eriksen nonché una maggiore capacità di buttarsi negli spazi. A tal proposito non va del tutto escluso il ritorno su Arturo Vidal, così come un tentativo per mettere le mani su uno dei pezzi da novanta del Napoli targato Aurelio De Laurentiis con il quale i rapporti si sono consolidati nella sessione di gennaio. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, idea Zielinski per la mediana: ecco il prezzo

L’Inter potrebbe andare all’assalto di un giocatore azzurro che piace da diverso tempo, ovvero Piotr Zielinski. Il polacco sarebbe il profilo ideale per elevare ulteriormente il livello di qualità e quantità della mediana interista, inoltre è un giocatore dal potenziale ancora non del tutto espresso che la bravura di Conte potrebbe tirare fuori completamente facendo diventare il polacco uno dei migliori interpreti nel ruolo in Europa. Quanto costa? Attualmente ha una clausola da 65 milioni di euro, anche se stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato la società partenopea vorrebbe alzargliela fino a 80-100 milioni attraverso il rinnovo del contratto che al momento scade fra soli dodici mesi.

Calciomercato Inter, Zielinski in nerazzurro attraverso uno scambio

Per Zielinski, l’Inter potrebbe offrire al Napoli uno scambio con Stefano Sensi. Con l’arrivo di Eriksen l’ex Sassuolo rischia di perdere centralità nel progetto interista, centralità che invece avrebbe garantito nell’undici di Gennaro Gattuso. L’ex Sassuolo, nel mirino di Barcellona e Manchester City, ha una valutazione di almeno 50 milioni di euro.

