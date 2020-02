Verso Inter-Milan | Recupero Ibrahimovic: Pioli allo scoperto

Le ultime news Inter si focalizzano sul recupero di Ibrahimovic in vista del derby di domenica sera e sulle dichiarazioni del tecnico del Milan Stefano Pioli

“Anche l’Inter, come del resto tutte le squadre, ha dei punti deboli…”. Stefano Pioli ‘accende’ il derby coi nerazzurri in programma domenica prossima al ‘Meazza’ e valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A. “Quella di Conte è una squadra forte, molto solida e compatta – ha aggiunto l’allenatore del Milan a margine della ‘Panchina d’Oro’ – noi abbiamo però le nostre caratteristiche e cercheremo di metterle in campo. Nei derby non contano valori e punti di distanza, ma serve la miglior prestazione: la squadra sta bene e ha le qualità per fare bene in questa sfida”.

Verso Inter-Milan, Pioli: “Noi senza Ibrahimovic come loro senza Lukaku”

Per la stracittadina milanese, Pioli conta di riavere a disposizione Ibrahimovic, assente ieri contro il Verona per un leggero problema muscolare. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. “Zlatan ha avuto un affaticamento, complicato da un’influenza che ora è passata: speriamo possa essere in campo domenica prossima. Se siamo troppo dipendenti da lui? E’ chiaro che meno dipendi da un singolo e più possibilità hai di avere equilibri giusti. Ma è inevitabile che campioni danno alla squadra la possibilità di essere più performanti. E’ come togliere Lukaku all’Inter, Immobile alla Lazio, Ronaldo alla Juve: sono punti di riferimento ma la squadra sta cercando di crescere. Nell’ultimo periodo abbiamo fatto prestazioni importanti”.

