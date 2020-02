Calciomercato Inter, Skriniar può partire | Motivo e sostituto

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibile partenza di Skriniar in estate di fronte naturalmente a una proposta importante

La sensazione è che Skriniar sia molto meno intoccabile rispetto a qualche mese fa, rispetto soprattutto ai compagni di reparto de Vrij e Bastoni. Per questo non si può escludere il suo ‘sacrificio’ nel prossimo calciomercato estivo. La cessione del centrale slovacco, naturalmente di fronte a una proposta davvero irrifiutabile ovvero da 80-100 milioni di euro, servirebbe a Marotta per mettere le mani su quel centrocampista ‘fisico’ e bravo ad inserirsi che Conte chiede fin dall’inizio della sua avventura milanese. Il soggetto in questione non è Arturo Vidal, ma un giocatore che già milita in Serie A.

Calciomercato Inter, Skriniar ‘regala’ il pallino di Marotta

Con i soldi della vendita di Skriniar, la dirigenza interista potrebbe andare all’assalto di Milinkovic-Savic, vecchio pallino del sopracitato Marotta e profilo certamente gradito al tecnico interista. Il serbo in forza alla Lazio aggiungerebbe forza e gol alla rosa, anzi alla squadra titolare dando la possibilità ad Eriksen di avere maggiore libertà e compiti tattici in copertura. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Il classe ’95 nativo di Lleida, legato ai biancocelesti fino al 2024, viene valutato da Lotito come minimo 80 milioni.

Calciomercato Inter, addio Skriniar: doppia soluzione per il sostituto

Per rimpiazzare Skriniar, l’Inter avrebbe due soluzioni: prendere un giovane, magari il classe 2000 del Verona Marash Kumbulla che il club di Viale della Liberazione segue da diverso tempo, oppure un giocatore di grande esperienza che costa meno dal punto di vista del cartellino ma molto di più sotto l’aspetto dell’ingaggio. In tal senso occhio a Otamendi, argentino di quasi 32 anni che in Inghilterra danno sulla lista partenti del Manchester City di Pep Guardiola, tra l’altro uno dei pretendenti all’ex Sampdoria.

