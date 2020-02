Bookmakers: Juventus resta favorita ma Inter e Lazio sono sempre vicine

Inter, dopo il mercato di riparazione i bookmakers hanno aggiornato le quote riguardanti la vittoria del campionato. La Juventus resta la squadra favorita ma Inter e Lazio sono sempre più vicine

INTER QUOTE SCUDETTO/ Il calciomercato invernale è appena terminato e i bookmakers, hanno aggiornato le loro quote riguardanti la lotta scudetto. I betting analyst di 888sport.it, confermano che la Juventus resta la favorita per vincere il suo nono scudetto consecutivo. La squadra di Sarri è quotata 1,40 alle sue spalle e rinfrancata dall’essere tornata alla vittoria in campionato, dopo tre pareggi, in casa dell’Udinese c’è l’Inter che il sito di scommesse sportive, per quanto riguarda la vittoria finale nel torneo italiano, ha quotato a 4. L’altra candidata, la Lazio, avendo una partita da recuperare domani in casa con l’Hellas Verona che potrebbe permetterle, in caso di vittoria, di scavalcare l’Inter e di portarsi a solo due punti dalla squadra bianconera, la quota per la vittoria finale del titolo iridato potrebbe scendere dal 6 quotato per il momento.

LEGGI ANCHE >>> Inter, lista Uefa: Conte esclude un giocatore dall’Europa League!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter-Milan, Handanovic farà di tutto per giocare il derby: le ultime

Calciomercato Inter: “Ultimo Tentativo!”. Juve e Chelsea in agguato

Quote invece altissime per le altre inseguitrici a partire dall’Atalanta quarta e quotata 101, mentre la quota della Roma, anche a causa della sconfitta abbastanza pesante con il Sassuolo, è salita addirittura a 151.