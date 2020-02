Derby, Handanovic prova a esserci | Le ultime da Appiano

Le ultime news Inter si concentrano su Samir Handanovic in vista del derby con il Milan di scena domenica prossima allo stadio Meazza

Handanovic prova ad esserci nel derby col Milan in programma domenica sera. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in questa settimana il portiere nonché capitano dell’Inter si allenerà con un tutore per capire se potrà essere in grado di scendere in campo nella stracittadina milanese valevole per la 23esima giornata di Serie A. Ovviamente ritoccherebbe di nuovo a Padelli rimpiazzare il numero uno interista nel caso non dovesse farcela a tornare tra i pali. Ricordiamo che Handanovic, out già ieri a Udine, è alle prese con “un’infrazione al quinto dito” della mano sinistra.

