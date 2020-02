Calciomercato Inter, pentimento tardivo | In estate sarà cessione

Gli arrivi di Eriksen, Young e Moses hanno glorificato il calciomercato Inter di gennaio. Ma Ausilio e Marotta rimpiangono una mancata cessione.

Aveva ragione Antonio Conte. L’Inter è stata ‘premiata’ da tutti gli addetti ai lavori con la palma di regina del calciomercato invernale, ma il tecnico nerazzurro non era del tutto soddisfatto. A gran richiesta avrebbe voluto prendere un altro attaccante, ma alla fine sono rimasti i quattro in rosa con cui dovrà portare a termine la stagione che vede i nerazzurri ancora impegnati su tre fronti tra il campionato di Serie A, la Coppa Italia e l’Europa League. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI. Al netto degli infortuni, la rosa numericamente è all’altezza, ma nonostante i nuovi acquisti pecca ancora un po’ di qualità. La dimostrazione è arrivata ieri sera nel match vinto contro l’Udinese.

Calciomercato Inter, riflessioni su Esposito: a giugno andrà via

Lanciato titolare al fianco di Lukaku alla ‘Dacia Arena’, Sebastiano Esposito ha deluso le aspettative. Al centravanti classe 2002 non si rimprovera tanto la clamorosa occasione sciupata sullo 0-0, quanto un atteggiamento troppo timido dopo che Becao gli aveva fatto sentire i tacchetti a inizio gara. In casa Inter c’è il rammarico di non averlo mandato a giocare in prestito per farsi le ossa nonostante le insistenti richieste soprattutto del Parma. L’AD Marotta non è riuscito a trovare un sostituto nell’ultimo giorno di mercato, con la trattativa per Zaza che non è andata in porto. In estate le cose cambieranno: il baby bomber nerazzurro probabilmente verrà ceduto in prestito secco oppure con diritto di riscatto e controriscatto. Perché non c’è dubbio che il futuro appartenga a lui.

