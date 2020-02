Cavani a parametro zero: assalto Marotta, lo scenario

INTER CAVANI – Marotta all’assalto di Cavani per la prossima stagione. In uscita dal Psg a costo zero essendo in scadenza a giugno, Cavani aveva raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid che alla lunga pare essere sfumato con allegata rabbia del club spagnolo. Ecco perché potrebbe entrare in scena Marotta e regalare così a Conte un giocatore di livello internazionale che ambisce ad una nuova avventura in un top club. Cavani arricchirebbe tantissimo l’attacco nerazzurro e si mettere a disposizione con Lauatro e Lukaku, i due big dell’attacco interista. Il problema principale è l’ingaggio poiché Cavani guadagna circa 10 milioni di euro.

