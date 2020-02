Mancini: “È un bel campionato, sia in testa che in coda”

Inter, il tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto e in generale sull’andamento del campionato italiano

INTER MANCINI INTERVISTA/ Oggi a Genova, si è svolta la manifestazione: ‘Allenatori. I guru del calcio in dialogo con gli intellettuali‘. Tra i partecipanti, era presente anche il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini. I cronisti presenti all’evento ne hanno approfittato per chiedergli un’opinione sulla sfida di campionato tra i tre suoi colleghi Conte, Inzaghi e Sarri, allenatori rispettivamente di Inter, Lazio e Juventus, le tre squadre che si stanno giocando lo scudetto. Queste le sue parole in merito: “È un bel campionato, sia in testa che in coda, speriamo che continui così fino alla fine”.

La Nazionale italiana si è qualificata al prossimo europeo vincendo il proprio girone di qualificazione a punteggio pieno e in merito il tecnico ha dichiarato: “Siamo stati fortunati. Anche se non ci siamo visti tanto siamo riusciti a lavorare bene, la squadra ha un’identità, gioca bene e questo ha fatto riavvicinare i tifosi alla nazionale, che è la cosa più importante. Adesso inizieranno gli Europei e vedremo cosa potremo fare”.