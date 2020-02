Pepe: “Eriksen è straordinario ma non può fare la mezzala”

Inter, l’ex giocatore Simone Pepe si è aggiunto al coro dei commenti su Christian Eriksen e ha voluto dare anche la sua opinione

INTER PEPE SU ERIKSEN/ Il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen, non ha mostrato nulla di eccezionale anzi è parso anche leggermente in difficoltà, nella sua prima partita con la maglia nerazzurra. I commenti non sempre lusinghieri sull’acquisto e sul valore del calciatore si sono sprecati in questi giorni e, dopo il suo esordio alla Dacia Arena contro l’Udinese, sono pure aumentati. Al coro si aggiunge anche l’ex giocatore Simone Pepe, che ha lavorato con il tecnico nerazzurro e quindi lo conosce e ha voluto dare il suo parere.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, spunta un retroscena | Assalto in casa Lazio

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, cessione immediata: i dettagli

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Eriksen non è Vidal, è straordinario ma non può fare la mezzala come la intende Conte. Domenica, infatti, faceva il trequartista mascherato”.