Rakitic via dal Barcellona: assalto in estate

INTER RAKITIC – Ivan Rakitic via dal Barcellona in estate: sono queste le ultimissime indiscrezioni che filtrano dagli ambienti catalani. Serviranno circa 30 milioni per il suo trasferimento, cifra che potrebbe anche diminuire essendo in scadenza di contratto a giugno 2021. “Ci sono state cose che non mi sono piaciute e avevo pensato di andar via, il club sa bene a che cosa mi sto riferendo” avrebbe detto il centrocampista in tempi non sospetti. Inter, ma anche Juventus, rimangono alla finestra…

