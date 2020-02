Sfida a parametri zero: che derby con la Juventus

INTER SFIDA PARAMETRI ZERO – L’Inter sfida la Juventus per diversi parametro zero da prendere in estate. Sono ben 5 i nomi sui quali le due big potrebbero scatenarsi: si va dai bomber Mertens e Cavani a Willian del Chelsea, sponsorizzato da Conte e Sarri che l’hanno avuto entrambi a Londra. Non si perde di vista nemmeno la pista Kurzawa e potrebbe tornare di moda anche Luka Modric, per il quale sembra definitivamente essere terminata la sua avventura nella capitale iberica.

