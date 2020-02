Calciomercato Inter, rischio addio per Brozovic | ‘Colpa’ della Juve

Brozovic è pressoché indispensabile per l’Inter di Antonio Conte ma anche un giocatore molto ambito sul calciomercato. Possibile tentativo di una big inglese

A meno di colpi di scena Marcelo Brozovic tornerà a giocare dal primo minuto nel derby col Milan di scena fra due giorni al ‘Meazza’ e che per l’Inter potrebbe davvero valere una fetta importante delle ambizioni scudetto. Il centrocampista croato ha rivisto il campo già domenica a Udine, con il suo ingresso a gara in corso al posto di un deludente Eriksen (almeno nella ripresa) rivelatosi decisivo per la vittoria finale della squadra di Conte.

Calciomercato Inter, la Juventus può ‘spingere’ Brozovic in Premier

Brozovic è sicuramente un giocatore fondamentale per i nerazzurri. Quando non c’è si sente, quando c’è ancora di più come dimostrano appunto il match della ‘Dacia Arena’ e tante altre partite di una stagione che lo ha definitivamente consacrato ai massimi livelli. Con Conte ha cominciato a correre un po’ meno e meglio, di conseguenza a non buttare via inutilmente quelle energie così importanti per consentirgli di mantenere lucidità, un requisito necessario per l’interpretazione al meglio del delicato ruolo di regista. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter che in estate, come per Lukaku e gli altri big della squadra, sarà ‘costretta’ a far fronte con i prevedibili assalti dei maggiori club europei. A spingerlo lontano da Milano potrebbe essere la Juventus sempre più interessata a Jorginho del Chelsea, ‘pallino’ del tecnico Sarri. Nel caso i bianconeri riuscissero a portare l’italo-brasiliano a Torino, i ‘Blues’ allenati da Lampard si ritroverebbero con il ‘problema’ legato alla mancanza di un playmaker, problema che potrebbero risolvere con l’acquisto di Brozovic. Ricordiamo che il classe ’92 ha già un prezzo fissato per la partenza, ovvero 65 milioni di euro che è quello della clausola risolutiva valida solo per l’estero oltre che dal 1° al 15 luglio di ogni anno. Quindi i londinesi potrebbero prendersi il classe ’92 di Zagabria senza nemmeno imbastire una trattativa con la società di Viale della Liberazione. Se invece volessero spendere di meno, sul tavolo potrebbero mettere uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso, come noto due profili molto stimati in casa nerazzurra e dallo stesso Antonio Conte.

