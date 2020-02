Romelu Lukaku atteso protagonista del derby col Milan ma anche possibile uomo copertina del prossimo calciomercato estivo. Una big europea può provare a strapparlo all’Inter

Insieme a Zlatan Ibrahimovic, e al compagno di squadra Christian Eriksen, è senz’altro il giocatore più atteso del derby in programma fra due giorni al ‘Meazza’. Parliamo naturalmente di Romelu Lukaku, il leader tecnico e spirituale nonché il simbolo dell’Inter targata Antonio Conte. Il bomber belga è stato l’acquisto più costoso dello scorso calciomercato estivo, il più caro della storia del club nerazzurro. Fin qui però anche uno dei più indovinati visti i già 20 gol messi a segno tra campionato e coppe, e per come è riuscito quasi sempre a trascinare i suoi compagni, vedi l’ultimo successo a Udine.

Calciomercato Inter, assalto a Lukaku: occhio al top club spagnolo

nella prossima estate, se Lukaku dovesse continuare a essere così determinante, potrebbe essere costretta a fronteggiare gli assalti di alcuni dei top club euoropei. In particolar modo di quello del Real Madrid, ancora alla ricerca di un centravanti in grado di raccogliere la pesante eredità di Karim Benzema. Il serbo Jovic, pagato circa 60 milioni solo sei-sette mesi fa, è finora stato un flop assoluto e peraltro già offerto ai nerazzurri per Lautaro Martinez, ecco perché le 'Merengues' potrebbero fare più di un pensiero al numero 9 interista. Tutt'altro che impossibile, eventualmente, una proposta da almeno 100 milioni di euro. Il gruppo Suning potrebbe vacillare, ma non a tal punto di cedervi considerata l'assoluta importanza del classe '93 per Conte e in generale per tutto il mondo Inter. Ad oggi l'ex Manchester United, costato 60 milioni più bonus dopo una trattativa estenuante, è molto probabilmente l'unico calciatore davvero incedibile della rosa.

