Calciomercato Inter | Sensi ‘sacrificato’ per un altro centrocampista

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Stefano Sensi ipotizzando una sua cessione a giugno per far spazio a un centrocampista con maggiore intensità

Dopo un avvio di stagione scoppiettante, Stefano Sensi è finito ai margini a causa di un problema al polpaccio ancora non del tutto guarito. I guai fisici dell’ex Sassuolo hanno così spinto la società ad acquistare un altro centrocampista, e che centrocampista: Christian Eriksen. Proprio l’arrivo del danese, pagato ben 20 milioni di euro, rischia seriamente di togliergli ulteriore spazio nell’undici titolare nerazzurro. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI. A tal proposito, ed evidentemtente non a caso da qualche settimana si è cominciato a parlare di una sua possibile partenza al termine di questa stagione.

Calciomercato Inter, ‘sacrificio’ Sensi per un altro centrocampista

Piazzare il classe ’95 potrebbe essere molto semplice dato che sulle sue tracce vi sono numerosi club, alcuni dei quali molto prestigiosi come Barcellona e Manchester City, quest’ultimo già pronto ad andare all’assalto di Skriniar. Preso in prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 30 milioni di euro, oggi il valore del 24enne nativo di Urbino potrebbe toccare quota 50 milioni. Parliamo di una cifra nettamente alla portata dei top team sopracitati ma anche il linea con le qualità e il potenziale del calciatore per il quale – sfruttando gli eccellenti rapporti col Sassuolo – è stata bruciata in estate la concorrenza del Milan. Stando a indiscrezioni Sensi potrebbe essere ‘sacrificato’ per un altro centrocampista di un paio d’anni più giovane, dotato di maggiore dinamismo e intensità: il profilo è quello di Gaetano Castrovilli della Fiorentina, con la quale l’Inter parla sempre pure se non soprattutto di Federico Chiesa. Per il figlio d’arte è sfida con la Juventus.

