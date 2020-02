Calciomercato Inter, Vecino può finire alla Lazio | Ipotesi scambio

La cessione di Matias Vecino è stata rimandata al prossimo calciomercato estivo. Il futuro dell’uruguagio potrebbe però essere ancora nella nostra Serie A

Matias Vecino è stato a un passo dall’addio ai nerazzurri nel calciomercato di gennaio conclusosi da appena sei giorni. Alla fine il centrocampista uruguagio è rimasto a Milano per mancanza di offerte concrete e in linea con le richieste del club di Via della Liberazione oltre che per le difficoltà incontrate nell’acquisizione di un degno sostituto. La partenza dell’ex Fiorentina, reintegrato da Conte col quale i rapporti non sono idilliaci, è comunque stata rimandata al prossimo giugno. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Vecino può rimanere in Italia: occhio allo scambio con la Lazio

Il classe ’91 nativo di Canelones ha diversi estimatori tra Spagna e Inghilterra, come confermano gli interessamenti nei suoi confronti dei vari Siviglia, Tottenham, Valencia, West Ham ed Everton. Proprio il club allenato da Ancelotti è quello che si è spinto più in avanti mettendo sul piatto circa 12 milioni di euro tra prestito e diritto, proposta respinta però dalla dirigenza interista. Su Vecino, tuttavia, ci sono anche club italiani: in estate potrebbe ridiventare ‘calda’ la pista Milan qualora sulla panchina rossonera approdasse Luciano Spalletti, noto è poi l’apprezzamento per il 28enne del Napoli di Gattuso e della Lazio di Simone Inzaghi. Proprio coi biancocelesti non è fantamercato ipotizzare un’ipotesi di scambio con Francesco Acerbi. L’ex rossonero sarebbe un ottimo rincalzo per la retroguardia di Conte, nello specifico per de Vrij vista la sua abilità a giocare da perno centrale della difesa a tre. Per mettere a segno questa operazione l’Inter potrebbe contare sul ‘fidato’ Pastorello, da circa un mese nuovo agente del classe ’88 di Vizzolo Predabissi.

