Inter-Milan 4-2 | Lukaku esalta la squadra: “Non molla mai!”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le parole di Romelu Lukaku dopo il derby con il Milan vinto in rimonta dai nerazzurri di Conte per 4-2

“La mentalità di questa squadra l’hanno vista tutti”. Così Romelu Lukaku dopo il derby col Milan vinto con una rimonta da ‘Pazza Inter’ che permette ai nerazzurri di agganciare la Juventus in vetta alla classifica. “Non molliamo mai – ha aggiunto il bomber belga, autore del definitivo 4-2, ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Nel primo tempo gli abbiamo lasciato troppo spazio, mentre nel secondo abbiamo fatto molto bene giocando con un’altra intensità. Se la pressione di dover raggiungere la Juve ci ha bloccato? No, il primo tempo è stato molto difficile, abbiamo avuto una sola occasione, però nella ripresa l’hanno vista tutti la mentalità di non mollare e giocare fino alla fine. Per me comunque la cosa più importante è che lavoro per la squadra, sono qui per vincere insieme. Tutto il lavoro è grazie ai compagni, all’allenatore e allo staff. Sapevo che questo fosse il campionato più difficile per un attaccante, ma sono molto contento di essere qui”.

LEGGI ANCHE ->>> Inter-Milan 4-2, Conte: “Possiamo sognare. Eriksen fuori, ecco perché”

LEGGI ANCHE ->>> Inter-Milan 4-2 | Super rimonta dei nerazzurri, Juve agganciata!