Kumbulla: quanta concorrenza per il calciatore dell’Hellas

Inter, il difensore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla è stato tra i migliori nella sfida vinta dalla formazione veneta contro la Juventus. Sul giocatore questa estate potrebbe esserci una vera asta tra i migliori club europei

INTER KUMBULLA AGGIORNAMENTO/ Ieri è stato tra i protagonisti della sfida tra Verona e Juventus, vedendosi annullare un gol per un fuorigioco su cui non sono mancate polemiche e procurandosi il rigore decisivo, grazie al suo colpo di testa deviato di braccio da Bonucci. Il difensore Marash Kumbulla, è una delle tante sorprese del Verona targato Juric, che sta disputando un campionato oltre ogni aspettativa visto che all’inizio del torneo, era tra le papabili a retrocedere. Sul giocatore, come ha spiegato nuovamente Calciomercato.it, ci sono Inter e Napoli ma adesso anche la Juventus ci sta facendo un pensiero. Dopo l’ennesima ottima prestazione del giovane difensore, che proprio ieri ha compiuto 20 anni, anche le big europee si stanno accorgendo di questa giovane promessa.

Come ha spiegato ‘Tuttosport’, ieri ad assistere alla partita del Bentegodi erano presenti parecchi talent-scout di diverse squadre tra cui quelli di Manchester City, Manchester United, Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund. Una bellissima notizia per la società veneta, che la prossima estate potrebbe essere la regina del mercato in uscita, ma dovrà anche essere brava ad acquistare dei validi sostituti per la prossima stagione.