Ibrahimovic ‘rosica’ | Frecciata all’Inter dopo il ko nel derby!

Le ultime news Inter mettono in evidenza la frecciata di Zlatan Ibrahimovic dopo il derby in merito alle potenzialità o meno da scudetto della squadra di Conte

La prestazione di Zlatan Ibrahimovic nel derby di ieri sera è stata estremamente positiva. Il campione svedese ha regalato, volando in cielo, l’assist a Rebic – nel mezzo l’uscita a vuoto di Padelli – per il momentaneo vantaggio siglando un paio di minuti dopo la rete del due a zero sempre di testa e con qualche responsabilità del portiere nerazzurro. Il 38enne è poi calato vistosamente nella ripresa, come del resto tutti i suoi compagni sui quali ha inciso anche lo ‘shock’ per l’uno-due firmato Brozovic e Vecino a inizio ripresa.

Inter-Milan, Ibrahimovic non ci sta e punge i nerazzurri!

Ibrahimovic non ha per nulla digerito la sconfitta, con quella rimonta poi, contro la sua ex squadra. Lo conferma la sua ‘rosicata’ nelle interviste post-gara in zona mista. “Abbiamo fatto pressing alto nel primo tempo, poi c’è stato il primo gol e abbiamo smesso di pressare, girare il pallone – le sue parole ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Dopo il secondo è caduto tutto. Poi in queste partite ci vuole anche l’esperienza, se vinci 2-0 devi saper gestire, soprattutto contro una squadra come l’Inter, che nel primo tempo non l’ho vista da secondo posto. Pensavo di più, poi nella ripresa hanno dimostrato che sono da secondo”. Poi Ibra, però stavolta a ‘Sport Mediaset’ e ‘Rai Sport’, ha chiuso lanciando una vera e propria ‘frecciata’ all’Inter rispondendo con un “No” secco alla domanda se la squadra di Conte possa essere ritenuta una concorrente valida per lo scudetto.

