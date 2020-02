Calciomercato Inter, erede Handanovic | Possibile ‘asse’ con Pastorello

Focus su Handanovic in ottica calciomercato con il rilancio di un portiere italiano come possibile erede all’Inter del numero uno sloveno

Samir Handanovic rischia di saltare anche le prossime quattro-cinque partite sempre a causa di quella ormai famosa infrazione al quinto dito della mano sinistra rimediata a inizio febbraio. Per questo motivo, oltre alla scarsa affidabilità di Padelli, la dirigenza nerazzurra sta ragionando sull’ingaggio dello svincolato Viviano. Ieri il 34enne di Fiesole ha superato le visite mediche e tra oggi e domani al massimo, alla conclusione dei test fisici che sta svolgendo alla Pinetina, il club targato Suning deciderà se inserirlo o meno nella rosa a disposizione di Antonio Conte. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, Pastorello può ‘portare’ l’erede di Handanovic

Il nome di Handanovic resta anche al centro delle voci di calciomercato, a proposito del suo possibile erede. I nomi che si fanno con maggiore insistenza ormai da diversi mesi, per il rumeno anche da più di un anno sono appunto quelli di Ionut Radu e Juan Musso. Il primo è già di proprietà dell’Inter e sul finire della scorsa sessione invernale ha lasciato il Genoa – dove era stato ‘scalzato’ da Perin – per trasferirsi al Parma sempre con la formula del prestito. Marotta e Ausilio pensano al suo collocamento in squadra a partire dell’anno venturo, inizialmente come vice dello sloveno, ma nella mente dei dirigenti di Viale della Liberazione c’è pure l’argentino dell’Udinese, valutato sui 20 milioni. Occhio, però, alla possibilità che l’Inter decida di puntare su un altro portiere pronto subito a fare il titolare già a partire della stagione che verrà. In tal caso un candidato forte potrebbe essere Alex Meret, uno dei migliori portieri italiani in circolazione.

Il 22enne non sembra più un intoccabile in casa Napoli, con il quale peraltro gli ottimi rapporti potrebbero condurre pure a uno scambio con magari uno tra Vecino e Sensi. L’agente di Meret è Federico Pastorello, lo stesso agente di Lukaku e inoltre notoriamente uno degli intermediari più ‘legati’ alla società nerazzurra. La sua opera di ‘mediazione’ potrebbe mettere ulteriormente in discesa l’operazione da non meno di 40 milioni di euro, una cifra nemmeno così elevata per un estremo difensore così giovane e talentuoso come il classe ’97 friulano.

