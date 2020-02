De Vrij sta disputando una straordinaria stagione e molto probabilmente nel prossimo calciomercato Inter almeno due big straniere proveranno a prenderlo

Stefan de Vrij è stato senza ombra di dubbio, almeno per noi, il migliore in assoluto del derby che l’Inter ha vinto con una clamorosa perché inaspettata – dopo un primo tempo orribile – rimonta da zero a due a quattro a due. Il migliore non solo perché ha siglato con una bella torsione di testa la rete che ha portato in vantaggio la squadra di Conte, ma perché ha disputato una gara eccellente evitando spesso il peggio e dirigendo magistralmente tutto il reparto. Si è comunque trattata di una delle tantissime grandi prestazioni fornite in questa stagione dal centrale olandese, preso a costo zero nel 2018 e adesso tra i più forti al mondo. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, de Vrij pilastro ma anche possibile maxi plusvalenza

L’annata super di de Vrij non sarà certo passata inosservata agli occhi dei top club europei. Due su tutti potrebbero puntare su di lui nel prossimo calciomercato estivo, viste le grandi qualità che possiede il 28enne ex Lazio anche se non soprattutto in fase di impostazione: il Barcellona e il Manchester City. Parliamo potenzialmente di top team in grado di presentare la famosa offerta ‘irrifiutabile’, che per il classe ’92 dovrebbe essere di almeno 80 milioni di euro. Cifra che, tutta o quasi, l’Inter potrebbe registrare a bilancio come plusvalenza, maxi in tal caso dato che il numero 6 non è costato nulla al netto di commissioni sui 3 milioni di euro. Ma ad oggi non è certo nei piani una sua cessione, anzi non si esclude che nei mesi a venire venga intavolata col suo entourage una trattativa per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2023, con adeguamento al rialzio del suo stipendio odierno che è di circa 3,8 milioni di euro più bonus.

