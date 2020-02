Calciomercato Inter, Icardi e non solo | Doppio assalto della Juve!

Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus potrebbe bussare in casa Inter per Mauro Icardi ma anche per un centrocampista vista la possibile cessione di Pjanic

Nei giorni scorsi ‘Sport Mediaset’ ha sganciato una vera e propria ‘bomba’ di calciomercato sostenendo che il Paris Saint-Germain non sarebbe più così convinto di esercitare l’opzione di acquisto sul cartellino di Mauro Icardi. Il motivo non è legato ai problemi che l’argentino sta riscontrando in zona gol da un mese a questa parte, bensì al suo presunto scarso se non scarsissimo feeling coi cosiddetti ‘senatori’ – in particolare con Neymar – dello spogliatoio transalpino che è probabilmente uno dei più roventi e complicati d’Europa.

Calciomercato Inter, la Juventus pronta a ripiombare su Icardi

In caso davvero di mancato riscatto, ricordiamo fissato a 70 milioni, il classe ’93 di Rosario tornerebbe ad essere un grosso ‘guaio’ (da risolvere) per la dirigenza interista, nella fattispecie di Marotta considerato che il centravanti non avrebbe alcuna possibilità di rientrare nel progetto sportivo di Conte. L’Ad si ritroverebbe così costretto a cercargli una nuova sistemazione nel calciomercato estivo, stavolta a titolo definitivo, con il giocatore che avrebbe però il coltello dalla parte del manico. Su Icardi potrebbe riandare all’assalto la Juventus, ancora a caccia di un bomber dopo essersi fatta soffiare Haaland dal Dortmund. L’eventuale offerta bianconera potrebbe non superare i 40–50 milioni.

Calciomercato Inter, non solo Icardi: la Juventus può provarci per un titolarissimo di Conte

Attenzione alla Juve, che nell’estate che verrà potrebbe provarci anche per un titolarissimo della formazione di Conte: ovvero Marcelo Brozovic. Il croato fu molto vicino ai bianconeri nell’estate 2017 e gli stessi potrebbero ripensarci per affidargli l’eredità di Miralem Pjanic, possibile partente a giugno. L’Inter direbbe comunque sicuramente no alla cessione di Brozovic, con la Juve che non potrebbe nemmeno sfruttare la clausola – fissata a 65 milioni – visto che la stessa ha valenza solo all’estero.

