Calciomercato Inter, riscatto Icardi | Il PSG spiazza tutti!

Martedì scorso Icardi è tornato al gol interrompendo un digiuno che durava da circa un mese. Il centravanti argentino ha interrotto l’incantesimo nella gara di Ligue 1 contro il Nantes vinta alla fine per 2-1 dalla squadra allenata di Tuchel saldamente in vetta alla classifica con otto punti di vantaggio sul Marsiglia di Villas Boas. Si è trattato per il classe ’93 di Rosario, giunto a Parigi alla fine del passato calciomercato estivo, del diciottesimo sigillo stagionale compresi i cinque realizzati nella fase a gironi di Champions.

Calciomercato Inter, Icardi e i ‘problemi’ a Parigi: la ‘decisione’ del PSG

Icardi torna sotto i riflettori anche per le nuove quanto clamorose indiscrezioni riguardo il suo futuro. Secondo ‘Sport Mediaset’ il Paris Saint-Germain non sarebbe ora più così propenso ad esercitare l’opzione d’acquisto del suo cartellino fissata a 70 milioni di euro. Dietro a questa decisione, tutta evidentemente da confermare, ci sarebbero i problemi tra lui e alcuni cosiddetti ‘senatori’ di uno spogliatoio parigino a dir poco esplosivo per una serie di ragioni. Nella fattispecie Icardi non avrebbe legato con Neymar, con quest’ultimo che gli rivolgerebbe la parola solo dinanzi alle telecamere.

Calciomercato Inter, ritorno Icardi: sfida a due per l’argentino

In caso di mancato riscatto, Icardi tornerebbe a Milano nonché un grosso ‘problema’ da risolvere per Marotta dato che non rientra nei piani futuri. A quel punto potrebbe davvero rifarsi sotto la Juventus, che in estate darà certamente la caccia a un finalizzatore. E sappiamo bene quant’è forte la stima nei suoi confronti di Maurizio Sarri ma anche del CFO bianconero Paratici. ‘La Vecchia Signora’ potrebbe però vedersela con il Real Madrid, come lei alla ricerca di un nuovo bomber visto il flop Jovic. Il top club spagnolo rappresenta il ‘sogno’ dell’ex capitano interista, per il quale Suning chiederebbe non meno di 60 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

