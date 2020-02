Conte si coccola Vecino: conferma in nerazzurro con allegato annuncio

Conte si coccola Vecino: conferma in nerazzurro con allegato annuncio

INTER VECINO – La riprende Vecino. Ormai è una consuetudine delle grandi sfide dell’Inter in campionato e in coppa. Ancora una volta l’uruguaiano lascia il segno dopo un periodo turbolento che l’ha visto addirittura tra i possibili partenti. Accostato a diversi club italiani ed esteri, dalle colonne del ‘Corriere della Sera’ arriva anche l’annuncio che fuga ogni dubbio su alcuni rumos esteri: a parlare è infatti Ancelotti, che sembrava convinto di prenderlo per il suo Everton: ”Tranquilli, resta dov’è”, ha risposto a precisa domanda sull’acquisizione del cartellino del centrocampista. Conte, dunque, può continuare a coccolarsi il proprio centrocampista bomber.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan