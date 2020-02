De Vrij ‘avvisa’ Juventus e Lazio | “Convinti della nostra forza”

Le ultime news Inter si concentrano sulle dichiarazioni rilasciate da Stefan de Vrij protagonista di uno super derby vinto in rimonta 4-2 dalla squadra di Conte

“Il derby è stato indimenticabile”. Così de Vrij ad ‘AD SportWereld’ a due giorni dalla grande vittoria in rimonta sul Milan che ha permesso all’Inter di agganciare la Juventus in testa alla classifica. “Siamo convinti della nostra forza – ha aggiunto il centrale olandese, migliore in campo nella stracittadina e autore della rete del tre a due – Ricorderò sempre questo gol, per me è stato un momento davvero importante in un match davvero speciale. Il cross di Candreva era eccellente, mi sono tuffato verso la palla e quando mi son girato l’ho vista in rete. Scudetto? E’ lotta a tre – ha risposto in conclusione il numero 6 nerazzurro. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter – La trasferta a Roma di domenica è una di quelle partite che un calciatore vorrebbe sempre giocare. Siamo convinti della nostra forza, non rimonti una gara così se non ce l’hai, ma dobbiamo mostrarla ogni settimana. A cominciare dalla sfida col Napoli di domani sera”.

LEGGI ANCHE ->>> De Vrij tra i migliori al mondo: ma due club ‘minacciano’ l’Inter

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, erede Handanovic: possibile ‘asse’ con Pastorello