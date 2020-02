Calciomercato Inter, ingaggio Viviano ‘congelato’ | Ecco perché

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Emiliano Viviano e il suo approdo in nerazzurro alla corte di Antonio Conte non più così sicuro

Viviano in stand-by. Il portiere ha già superato le visite mediche e svolto test fisici ad Appiano che sembrano esser stati positivi, tuttavia l’Inter si è presa del tempo ulteriore in merito al suo ingaggio o meno. Molto dipenderà dall’evolversi della situazione clinica di Samir Handanovic e in questo senso giungono notizie assai confortanti.

Calciomercato Inter, Viviano ‘congelato’: le ultime

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il portiere sloveno nonché capitano della squadra di Conte potrebbe anticipare il suo rientro alla sfida con la Sampdoria in programma domenica 23 febbraio allo stadio ‘Meazza’. Se l’esito dei nuovi esami previsti a fine settimana confermera quanto di buono è trapelato in queste ore, ecco che l’arrivo del 34enne di Fiesole non sarebbe più così necessario. In caso contrario l’estremo difensore verrebbe inserito nella rosa firmando un contratto fino a giugno con opzione per un’altra stagione. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

