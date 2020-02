Colpo Liverpool: vicinissimo Werner, battuto Marotta

INTER WERNER – L’Inter dovrà lasciare Werner al Liverpool per la prossima stagione. Come riportano i media sportivi inglesi e tedeschi, infatti, i ‘reds’ sarebbero ad un passo dal prendere l’attaccante che lascerà il Lipsia a fine stagione. Su di lui ci sono Juventus, Inter, Chelsea e Atletico Madrid. Il Liverpool potrebbe prenderlo per circa 60 milioni di euro, cifra offerta al club tedesco.

