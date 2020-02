Retroscena Lukaku: svelata mancata clausola nel contratto

INTER LUKAKU – Arrivato in estate per sostituire Icardi, Lukaku è attualmente il bomber principe dell’Inter di Conte, che lo ha voluto fortemente per iniziare al meglio la propria avventura con i nerazzurri. Emerge un retroscena direttamente dal ‘Daily Telegraph’: oltre alla percentuale in favore dello United sulla futura rivendita, non sarebbe stata inserita una clausola di riacquisto in favore dei ‘Red Devils’, un’opzione che l’Inter non avrebbe comunque mai accettato al momento dell’accordo definitivo. Ricordiamo che ‘Big Rom’ rimarrà sino al 2024 e attualmente percepisce circa 7,5 milioni di euro più bonus a stagione.

