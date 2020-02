Gagliardini via a giugno: c’è l’offerta del West Ham

INTER GAGLIARDINI – L’Inter potrebbe salutare Gagliardini a giugno. Le ultimissime indiscrezioni rivelano questa possibilità manifestata soprattutto da ‘Calciomercato.com’, secondo cui il West Ham a gennaio lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto. L’Inter ha rimandato ogni discorso a giugno per le difficoltà evidenziate per la mediana in questo scorcio di stagione, con la promessa di rimandare tutto in estate con la formula a titolo definitivo. Per lui, gli ‘Hammers’ sono pronti ad offrire circa 22 milioni di euro.

