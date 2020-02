Vecino può ancora partire: 25 milioni per il possibile addio

INTER VECINO – Nonostante sia stato uno degli eroi del derby, Vecino potrebbe ancora partire in estate. La scelta sarebbe dettata unicamente per questioni di bilancio e dunque per cercare di autofinanziarsi in entrata. Marotta è pronto a cederlo per circa 25 milioni di euro, con il Napoli in prima linea in Serie A e diversi club esteri, soprattutto inglesi, subito dopo.

