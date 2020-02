Allan: non solo l’Inter anche l’Everton ci ha provato vanamente

Inter, nuove indiscrezioni sul calciatore Allan e sul calciomercato invernale. Il centrocampista brasiliano è stato richiesto non solo dalla società nerazzurra, ma anche dall’Everton che ha inviato un’offerta da 20 milioni di euro più bonus

INTER ALLAN CURIOSITA’/ Nuove indiscrezioni riguardanti il centrocampista del Napoli Allan e la sessione di mercato invernale, terminata due settimane fa. Come ha spiegato ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, il calciatore è stato seguito molto attentamente dall’Inter che aveva proposto uno scambio alla società partenopea con Matias Vecino, ma la proposta è stata rispedita al mittente e rifiutata. Ma non è stata soltanto la squadra meneghina, di cui è risaputo il forte interesse per il giocatore brasiliano, ma anche l’Everton avrebbe bussato alla porta del club campano e questa volta non per uno scambio, ma con un’offerta concreta di 20 milioni di euro più bonus.

Anche questo tentativo non ha avuto risposta positiva, visto che è stato anch’esso rigettato dalla dirigenza della squadra campana, che valuta il giocatore almeno 40 milioni di euro.