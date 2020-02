Serie A: dalla stagione 2020/21 numeri e nomi con un unico carattere

Inter, dall’anno prossimo numeri di maglia e nomi avranno un carattere unico per tutte le squadre della nostra serie A. Gli sponsor non potranno più personalizzare le scritte sulle casacche dei calciatori

INTER MAGLIA AGGIORNAMENTO/ Dalla prossima stagione i numeri e le maglie delle squadre del nostro campionato di serie A avranno un carattere unico valido per qualsiasi club. La serie A quindi copia il modello della Premier League e quindi dalla stagione 2020/21 ci sarà un disegno unico valido per tutti e non si lascerà quindi agli sponsor, la possibilità di creare una scrittura personalizzata per le varie squadre. Secondo Calcioefinanza.it le indiscrezioni che puntavano su questa nuova innovazione e decisione, sembrano sempre più trovare conferma e quindi prepariamoci ad un‘uniformità dei numeri e dei nomi, sulle casacche dei nostri beniamini e campioni.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan

Questa decisione è stata presa non solo per una questione commerciale e per dare un look uguale per tutti, ma anche per evitare situazioni in cui nomi e numeri risultavano illeggibili sia dagli spalti che dalla tv, che sono capitate spesso negli ultimi anni.