Vertonghen: il calciatore è seguito pure dall’Ajax

Inter, il difensore Jan Vertonghen che è in scadenza di contratto al termine di questa stagione con il Tottenham è seguito non solo dalla squadra nerazzurra ma anche da due squadre italiane e l’Ajax

INTER VERTONGHEN AGGIORNAMENTO/ Una brutta notizia per il prossimo mercato estivo per le nostre squadre italiane interessate al difensore, in scadenza di contratto nel prossimo giugno con il Tottenham, Jan Vertonghen. Sul giocatore che piace a Inter, Juventus e Napoli, ci sarebbe anche l’Ajax, che vorrebbe riportarlo a casa, il calciatore ha infatti militato nella squadra olandese dal campionato 2007/08 al 2011/12, prima di passare al Tottenham e pare, che un ritorno a casa non dispiacerebbe al belga.

Per il momento la squadra inglese non ha fatto nulla per rinnovare il contratto al suo giocatore, quindi in estate ci sarà sicuramente una bella asta tra almeno queste 4 squadre, per offrirgli il contratto più conveniente e portarlo a giocare nella propria compagine.