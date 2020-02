Altro scivolone di Padelli: Conte e Marotta sperano nel ‘miracolo’ Handanovic

INTER HANDANOVIC CONTE MAROTTA PADELLI – Dopo gli errori nel derby, anche ieri sera Padelli è stato protagonista in negativo nella sconfitta a Roma contro la Lazio. Il gol del 2-1, una prodezza di Milinkovic Savic, ha visto lo zampino del nostro portiere che non è stato assolutamente reattivo sul tiro del serbo. Seppur possa giocarsi l’alibi della scarsa visuale in quanto Vecino era davanti a lui, ciò non toglie che l’estremo difensore nerazzurro debba comunque ricercare una posizione favorevole per visualizzare la palla, in modo tale da essere pronto e reattivo per intervenire. Il suo errore può costare carissimo ai nerazzurri nella lotta al titolo e Conte e Marotta devono correre ai ripari per risolvere una situazione che sta diventando spinosa. Si spera nel recupero miracoloso di Handanovic ma a questo punto potrebbe tornare prepotentemente in auge il discorso Viviano, attualmente ancora in stand-by.

