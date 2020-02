Asta per Allan: in corsa Everton, Juventus e Psg

INTER ALLAN – Sarà asta internazionale per Allan, prossimo a lasciare il Napoli nelle prossime settimane. Stando al ‘Corriere del Mezzogiorno’, il centrocampista brasiliano è ormai in rotta con la società e chiederà la cessione. Inter, Juventus, Psg ed Everton stanno alla finestra in attesa di capire che cosa succederà entro la fine della stagione. Il Napoli chiede circa 50 milioni di euro.

