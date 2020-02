Calciomercato Inter, Ausilio in bilico | Ecco il possibile erede

Si prospetta un ribaltone nel calciomercato Inter della prossima estate. Piero Ausilio potrebbe non affiancare più Marotta: spunta un nuovo DS.

L’Inter potrebbe vivere una nuova rivoluzione societaria in estate. Stavolta a rischiare il posto è il direttore sportivo Piero Ausilio, in carica dal dicembre del 2010 quando fu promosso dal settore giovanile per affiancare prima e sostituire poi Marco Branca. Il suo contratto con il club meneghino scade a giugno ma, contrariamente a quanto circolato nelle ultime settimane, non filtra ottimismo sul rinnovo. A pesare probabilmente sono le divergenze di vedute con l’altro uomo mercato nerazzurro Beppe Marotta, che a gennaio hanno portato al clamoroso scambio fallito tra Politano e Spinazzola.

Calciomercato Inter, addio Ausilio: intreccio con la Roma

Per prendere il posto di Ausilio, stando alle ultime indiscrezioni, l’Inter starebbe pensando di puntare su Daniele Faggiano, attuale Ds del Parma. Ma c’è da fare i conti con la concorrenza della Roma che, con l’arrivo di Friedkin, potrebbe a sua volta rivoluzionare l’assetto societario e dare il benservito a Petrachi. C’è anche la possibilità che nella Capitale possa sbarcare lo stesso Ausilio, più volte accostato ai giallorossi, dando così il via libera ai nerazzurri per Faggiano.

