Affare Giroud, nerazzurri alla finestra: forte concorrenza della Lazio

INTER AFFARE GIROUD – Continua a destare interesse la situazione di Oliver Giroud. L’attaccante del Chelsea, in scadenza a zero, potrebbe ancora finire in nerazzurro in estate nonostante la forte concorrenza delle big estere e della Lazio. Il 33enne piace molto ad Inzaghi e potrebbe rappresentare il volto ideale da affiancare ad Immobile nella prossima stagione, dando anche quell’esperienza internazionale che servirà molto ai bianconcelesti in ottica Champions League.

