Calciomercato Inter, niente addio | Accordo per il rinnovo

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su un rinnovo che a quanto pare è solo da ufficializzare visto che viene dato per certo l’accordo

Ausilio rinnova, sì o no? E’ da mesi che si parla ormai del prolungamento contrattuale del direttore sportivo nerazzurro, in scadenza a giugno, ma l’ufficialità fin qui non è mai arrivata. Nuovi rumors di calciomercato a riguardo sono balzati fuori tra la tarda serata di ieri e stamattina, indiscrezioni che ancora una volta danno per certo il prolungamento contrattuale del dirigente nativo di Milano in carica dal dicembre del 2010 – prima del Mondiale per Club – quando fu promosso dal settore giovanile per affiancare e poi sostituire Marco Branca.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, un big in cambio di Icardi | Juve spiazzata

Calciomercato Inter, intesa tra Zhang e Ausilio per il rinnovo: i dettagli

Secondo ‘Repubblica.it’ e ‘Corriere dello Sport’ il rinnovo è cosa fatta. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Il presidente Steven Zhang ha accelerato negli ultimi giorni – probabilmente bypassando Marotta, notoriamente favorevole al cambio di Ds con Faggiano in cima alle preferenze – raggiungendo una intesa con Ausilio fino al giugno 2022, scadenza anche del tecnico Antonio Conte. Vedremo se stavolta all’indiscrezione farà seguito anche l’ufficialità.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, 200 milioni per due top | Tutti i dettagli

ESCLUSIVO: Padelli non basta | Tre piste per il vice Handanovic