Calciomercato Inter, 200 milioni per due top | Tutti i dettagli

Doppio super colpo grazie a due cessione eccellenti: potrebbe essere questo il piano della dirigenza dell’Inter per il prossimo calciomercato estivo

Steven Zhang e la dirigenza progettano un’Inter ancora più grande, anche se per alzare il livello della rosa potrebbero essere necessarie due cosiddette cessioni ‘eccellenti’. La prima avrebbe come protagonista Lautaro Martinez, come noto corteggiato dai principali top club europei con il Barcellona in testa e a quanto pare anche disposto a pagare oltre la cifra della clausola – ovvero 111 milioni di euro – a patto che gli vengano concesse delle agevolazioni sui tempi di pagamento. Per l’argentino si starebbe per muovere pure il Real Madrid, seppur l’offerta che sarebbe in embrione difficilmente potrebbe convincere il club di Viale della Liberazione. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, Lautaro e Skriniar fanno spazio a due top player

Il secondo illustre partente potrebbe essere Milan Skriniar, fin qui autore di una stagione un po’ altalenante anche se non soprattutto a causa delle difficoltà che ha incontrato e sta incontrando nella difesa a tre. Dallo stesso Real Madrid ai due Manchester, passando per Chelsea e PSG, ecco i potenziali acquirenti del centrale slovacco che l’Inter valuta quantomeno 80 milioni di euro. Che, sommati ai soldi derivanti dalla cessione del ‘Toro’, costituirebbero un maxi tesoretto di 200 milioni e oltre che Marotta potrebbe riversare tutto in sede di campagna acquisti, nello specifico per l’ingaggio di almeno due top player.

Un centrocampista, con il nome del ‘castigatore’ di Conte Sergej Milinkovic-Savic tornato con prepotenza come possibile obiettivo estivo, e un attaccante che potrebbe essere un big esperto come per esempio ‘El Kun’ Aguero del City oppure una giovane ‘stella’ come Rashford dello United, con cui i rapporti sono ottimi.

