Icardi continua ad essere uno dei protagonisti del calciomercato Inter. Il PSG potrebbe non riscattarlo a vantaggio di un altro top club con annessa beffa alla Juventus

E’ da giorni che circola la voce secondo cui il Paris Saint-Germain avrebbe compiuto un dietrofront riguardo il riscatto del cartellino di Mauro Icardi, come noto fissato a 70 milioni di euro. Questa decisione, ancora tutta da confermare, il club transalpino l’avrebbe presa a causa dei problemi del bomber argentino con qualche senatore dello spogliatoio, su tutti con Neymar che pare non rivolgergli nemmeno la parola se non in pubblico davanti alle telecamere. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, offerta clamorosa dalla Spagna per Icardi

In caso di mancato riscatto, Icardi tornerebbe a Milano e di conseguenza l’Inter sarebbe costretta a trovargli una nuova sistemazione dato che non esistono possibilità di un suo reintegro nel progetto interista. In tal caso l’acquirente maggiormente accreditata sarebbe la Juventus, ancora alla ricerca di un centravanti e come noto grande estimatrice del classe ’93 di Rosario. Ci sarebbe però un altro top club straniero che potrebbe provare a prendersi Icardi e ‘beffare’ i bianconeri, vale a dire il Real Madrid che un’altra fonte dà invece propensa a mettere le mani sul connazionale ed ex compagno Lautaro.

Per ‘Diario Gol’, invece, le ‘Merengues’ vorrebbero prendere l’ex capitano della ‘Beneamata’ per rimpiazzare Benzema: gli spagnoli punterebbero a un accordo sui 60 milioni di euro, con l’inserimento però nell’operazione di uno tra Luka Jovic, già proposto a Marotta per il ‘Toro’ e Modric che i nerazzurri provarono a prendere nell’estate.

