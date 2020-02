Clamoroso Eriksen: via a giugno? Un top club pronto a prenderlo

INTER ERIKSEN REAL MADRID – Le difficoltà riscontrate in questo inizio di stagione erano state messe in preventivo, ma essendo un top player internazionale le prestazioni non all’altezza della sua fama fanno discutere. Christian Eriksen, colpo invernale dell’Inter, sino a questo momento si è distinto per la strepitosa punizione nel derby e nulla più. Secondo ‘Don Balon’, a giugno sarebbe pronta una mega offerta all’Inter per lasciarlo partire subito: il Real Madrid è pronto a prenderlo e a sfruttare i possibili dubbi della società e di Conte se non dovesse riuscire ad inserirlo da qui a giugno. Ad oggi, però, appare decisamente fantamercato una sua cessione a giugno.

