Giroud: ”Ero pronto per partire, ecco cos’è successo”

INTER GIROUD – Olivier Giroud torna a parlare dopo esser tornato in campo con la maglia del Chelsea. Queste le sue dichiarazioni ai media francesi ed inglesi: ”Ero pronto per partire, da metà dicembre a fine gennaio ero ogni giorno con la valigia in mano. Una volta che il mio trasferimento non si è concretizzato sono tornato a disposizione del Chelsea. Sino a giugno darò tutto, dopo l’Europeo prenderò una decisione” ha concluso.

