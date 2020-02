Melandri: “Vorrei provare a portare in moto Javier Zanetti”

Inter, l’ex pilota di Superbike Marco Melandri ha voluto informare che suo nipote è portiere nelle giovanili nerazzurre e che il suo sogno è portare in moto il vice presidente del club nerazzurro

INTER MELANDRI INTERVISTA/ L’ex pilota della Yamaha Marco Melandri, che dal 2011 ha lasciato la MotoGp per correre in Superbike, è stato intervistato da Dazn. Queste le sue prime parole: “Mio nipote ha firmato con l‘Inter come portiere, ha 15 anni, nelle giovanili. Il suo cognome è Basti, è il figlio di mia sorella. Lui prima era a Cesena, poi ha giocato a Ravenna, aveva avuto due-tre proposte interessanti, poi è stato a Milano per un provino, sono rimasti contenti. A quell’età lì devi giocare per divertirti. Tifare in famiglia non sarebbe male”. L’ex pilota è tifoso nerazzurro e ha spiegato la sua scelta dicendo: “Perché con le squadre che vincono è troppo facile. Tutti tifavano sempre chi vinceva, era scontato. A me piace soffrire. E poi Zanetti mi è sempre piaciuto”. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

