Calciomercato | Agente allo scoperto: “L’Inter è interessata!”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le dichiarazioni di un agente che ammette l’interesse dei nerazzurri nei confronti del suo assistito

L’Inter sta provando a mettere le mani su Gosens dell’Atalanta. Come rivelato in esclusiva da InterLive.it lo scorso 12 febbraio, il club nerazzurro ha avanzato per il 25enne tedesco una proposta da 25 milioni più bonus con la possibilità di inserire nell’affare il cartellino di alcuni giovani come contropartita tecnica. Purtroppo per la dirigenza interista, l’offerta per l’ex calciatore dell’Heracles è stata respinta dalla società della famiglia Percassi, la quale valuta il cartellino non meno di 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, agente Emerson: “Piace ai nerazzurri”. Poi ‘apre’ all’addio al Chelsea

Una delle alternative a Gosens sarebbe Emerson Palmieri, non più così intoccabile al Chelsea. Ai microfoni di ‘juvenews.eu’, l’agente dell’italo-brasiliano ex Roma ha ammesso il gradimento dei nerazzurri nei confronti del suo assistito: “Sappiamo bene dell’interesse della Juventus come di quello dell’Inter – le parole di Luis Fernando Garcia – Fino ad adesso non si è parlato di cessione con il Chelsea, né ci è giunta alcuna offerta ufficiale. Credo che fino a maggio non ci saranno offerte ufficiali da parte dei due club. In estate decideremo cosa fare”, ha concluso.

Il classe ’94 è valutato sui 25-30 milioni di euro, ma Marotta potrebbe giocarsi la ‘carta’ Vecino, che piace molto ai ‘Blues’ dove è invece sempre ai margini Marcos Alonso, inseguito vanamente lo scorso gennaio. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

