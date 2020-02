Calciomercato Inter, Icardi alla Juventus | Wanda non chiude!

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul futuro di Mauro Icardi e in particolare sulle ultime dichiarazioni della moglie-agente Wanda Nara

Il 2020 di Mauro Icardi è cominciato nel peggior modo possibile. L’argentino ha smarrito il killer instinct che aveva contraddistinto la prima parte di stagione parigina, con la panchina di ieri in Champions contro il Borussia Dortmund a certificare la perdita dello status di indispensabile che pareva aver conquistato del tutto a suon di gol e grandi prestazioni. Non sono quindi lontane dalla realtà le voci che danno il Paris Saint-Germain non più così propenso a esercitare il diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Wanda Nara: “Icardi alla Juventus? Nel calcio non si sa mai…”

Il futuro di ‘Maurito’ è quindi un bel dilemma. “E’ difficile che capiti di discutere perché lo conosco davvero molto bene e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo – ha detto Wanda Nara sulle scelte lavorative passate del centravanti argentino – Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più”. Nell’intervista rilasciata ad ‘Oggi’, la moglie-agente del classe ’93 di Rosario non ha chiuso le porte a un eventuale futuro alla Juventus, che come noto è pronta a tornare all’assalto del suo cartellino: “Se Mauro si trasferirà mai nei bianconeri? Questo proprio non lo so, non so se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo”.

Pur di mettere le mani su Icardi, considerato che sarebbe nuovamente impossibile o quasi raggiungere un accordo con l’ex Marotta, il club bianconero potrebbe attuare una sorta di mossa anti-Inter: ovvero accordarsi con il Paris Saint-Germain affinché riscatti il cartellino, che poi verrebbe girato proprio a ‘La Vecchia Signora’ attraverso uno scambio con Miralem Pjanic, pallino da tempo del Ds dei transalpini Leonardo.

