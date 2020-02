Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Conte dopo il successo in Europa League contro il Ludogorets

“Nel primo tempo abbiamo cambiato intensità e ritmo dopo un primo in cui ci siamo adeguati alla situazione”. Così Antonio Conte dopo la vittoria per 2-0 in casa del Ludogorets che ipoteca la qualificazione dell’Inter agli ottavi di Europa League: “La nostra strada in questa competizione sarà quella di fare delle rotazioni e per dare spazio a chi ha giocato meno – ha aggiunto il tecnico nerazzurro ai microfoni di ‘Sky Sport’ – L’obiettivo è provare ad andare più avanti possibile continuando su questa linea, non dimentichiamo che questo torneo può spappolarti dal punto di vista mentale e fisico se pensi di giocare giovedì e domenica”.

Ludogorets-Inter, Conte: “Eriksen? Può alzare qualità ma fare meglio di oggi. Handanovic torna quando pronto”

Conte ha poi risposto su Eriksen, autore di un ottimo secondo tempo e del gol – il primo per lui in maglia nerazzurra – che ha sbloccato l’incontro. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. “Può fare molto meglio di quanto si è visto oggi. Sono contento perché il gol dà sempre fiducia, però deve ritrovare il ritmo e l’intensità che lo hanno contraddistinto negli anni passati. Siamo comunque tranquilli, Non abbiamo ansie perché sappiamo di avere preso un giocatore che può alzare la qualità dal primo minuto o da gara in corso. Stiamo sereni, pensiamo a portarlo nella migliore condizione. Io penso a integrarlo nella maniera giusta, altri pensano a qualcosa di diverso”.

In conclusione l’allenatore interista non si è sbilanciato sul ritorno di Handanovic: “Vediamo giorno dopo giorno, tornerà quando sarà pronto. Da parte nostra c’è tuttavia fiducia in Padelli“.

